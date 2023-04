Bocelli cantera a concerto incoronazione Carlo III

(Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Andreatorna a cantare per i reali inglesi: infatti dopo essersi esibito al Giubileo Di Platino, voluto personalmente da Elisabetta II, il cantante toscano si esibirà in uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’anno a livello mondiale, l’di ReIII, al fianco di altri grandi nomi internazionali come Lionel Richie, Katy Perry e i Take That. L’appuntamento è per domenica 7 maggio in diretta sul palco deldell’nel parco del Castello di Windsor, davanti a 20.000 persone, tra pubblico e ospiti invitati, e milioni di spettatori collegati da tutti i continenti. Dopo aver cantato per diversi Presidenti Americani (da Obama a Bush, fino a Biden), 3 Pontefici, in apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di Calcio, e per tutti i più ...

Dopo essersi esibito al Giubileo Di Platino, voluto personalmente dalla Regina Elisabetta II, Andrea Bocelli è ancora una volta invitato dai Reali Inglesi per uno degli appuntamenti più attesi e segu ...Andrea Bocelli torna a cantare per i reali inglesi, si esibirà all'incoronazione di Re Carlo III, al fianco di altri grandi nomi internazionali come Lionel Richie, Katy Perry e i Take That.