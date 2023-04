Bmw in Tour - Metti in squadra undici concessionari (Di venerdì 14 aprile 2023) undici sono le città, le partite da disputare, gli atleti da schierare in squadra e i concessionari italiani del marchio che hanno già dato la loro disponibilità a sostenere l'organizzazione, selezionando atleti tra il proprio personale e fornendo la mobilità necessaria al progetto (rigidamente elettrica). Bmw in Tour è un viaggio all'insegna dello sport e dell'inclusione nato dalla collaborazione tra l'Associazione italiana concessionari del marchio di Monaco e Insuperabili, onlus che promuove lo sport per le persone con disabilità. A oggi, più di 650 ragazzi avviati o sostenuti nelle discipline preferite, seguiti da 250 coach. La presentazione del torneo, che si terrà dal 29 aprile al 7 giugno, è avvenuta a Casa Milan (da tre anni la Bmw è partner strategico dei rossoneri) alla presenza di un tutor ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 aprile 2023)sono le città, le partite da disputare, gli atleti da schierare ine iitaliani del marchio che hanno già dato la loro disponibilità a sostenere l'organizzazione, selezionando atleti tra il proprio personale e fornendo la mobilità necessaria al progetto (rigidamente elettrica). Bmw inè un viaggio all'insegna dello sport e dell'inclusione nato dalla collaborazione tra l'Associazione italianadel marchio di Monaco e Insuperabili, onlus che promuove lo sport per le persone con disabilità. A oggi, più di 650 ragazzi avviati o sostenuti nelle discipline preferite, seguiti da 250 coach. La presentazione del torneo, che si terrà dal 29 aprile al 7 giugno, è avvenuta a Casa Milan (da tre anni la Bmw è partner strategico dei rossoneri) alla presenza di un tutor ...

