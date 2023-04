BLUETTI AC180 | un altro passo avanti per le Power Station

(Di venerdì 14 aprile 2023)sta per arrivare, una nuovaportatile che scrive una nuova riga nella storia del settore Il campeggio primaverile è diventato gradualmente sempre più popolare negli ultimi anni, offrendo una preziosa opportunità alle persone di liberarsi dal trambusto della vita urbana e di avere un contatto ravvicinato con la natura. Tuttavia, questo innovativo stile di vacanza ha un grosso problema: l’energia elettrica., leader di mercato nel settore dell’accumulo di energia, sta per presentare un nuovissimo modello diportatile per ovviare al problema. Successore delle precedenti stazioni portatili, come EB150 e EB240,è stato progettato con una serie di miglioramenti che lo rendono ...

BLUETTI, leader di mercato nel settore dell'accumulo di energia, sta per presentare un’interessante novità su questo fronte. Successore delle precedenti stazioni portatili, come EB150 ed EB240, AC180 ...