Blanco | una canzone per l' ex

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 aprile 2023) Quasi tutti l'ex fidanzata non l'avrebbero più nominata, ma non lui.riesce a tenere nello stesso album (Innamorato) l'amore attuale, l'ex Giulia e persino Mina. E non lo fa per dirci che sono tutti amici. Quello che vuole è dividere le colpe, impresa ardua e «chiudere il cerchio di un rapporto vissuto intensamente»