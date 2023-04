Blanco | torna a parlare di Sanremo 2023 | “Sapevano che c’erano problemi con tecnici””

(Di venerdì 14 aprile 2023) A distanza di pochi mesi dalla fine del Festival dito adi quanto accaduto durante la prima sera. Il cantante è stato per tanto tempo al centro delle critiche, per questo recentemente ha deciso di raccontare la sua versione. “chedei” – Durante la prima serata di L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CromosomiMedia : Fuori oggi in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia, il nuovo album di Blanc… - infoitcultura : Blanco torna sulle rose distrutte a Sanremo: 'Sfruttato per gli ascolti' - Novella_2000 : Blanco dà la sua versione dei fatti su Sanremo e lancia una bordata alla Rai - emmsarchive : giulia torna ???? #blanco #innamorato - iovilioss : Praticamente dopo questo nuovo album di blanco sappiamo che tutti gli chiedono quando torna o dove è ?? #innamorato #blanco -

Ma pensandoci bene, tutto" come ogni ventenne, o meglio, come giustamente dovrebbe essere ogni ventenne " è vagamente deluso perché ha ancora sogni irraggiungibili con cui scontrarsi e ...... arriva solo il rimbombo, la tua voce ticon due secondi di ritardo. Dovevo già fare quel ... Sbagli , chenon ha voluto inserire nel disco nuovo: "L'ho scritta più per chiedere scusa alle ...Il disco uscirà domani. All'interno, la straordinaria collaborazione con Mina. L'artista multiplatinocon il suo attesissimo secondo album in studio 'Innamorato', in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island ...

Musica: Blanco torna con l'attesissimo album "Innamorato" PPN - Prima Pagina News

L’artista multiplatino Blanco torna con il suo attesissimo secondo album in studio ‘Innamorato’, in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le ...In “Giulia”, canzone contenuta nell’ultimo album “Innamorato”, Blanco racconta il suo punto di vista sulla fine della ...