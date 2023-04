Blanco su Sanremo, sbotta contro la Rai: “Ci hanno mangiato” (Di venerdì 14 aprile 2023) Le parole di Blanco su Sanremo e su quella esibizione da dimenticare sono molto lontane dalle scuse. sbotta contro la Rai e accusa la televisione di averci mangiato. Del resto è così: da quella sua performance, in cui ha distrutto la scenografia e tutte le rose sul palco, il Festival e la Rai ci hanno guadagno l’hype che neanche tutti i brani in gara hanno eguagliato. Presenta il nuovo album, Innamorato, e ricorda quei momenti. sbotta contro la Rai e dice: “Ci hanno mangiato”. Poi spiega l’accaduto: aveva accusato problemi di audio durante le prove e gli era stato assicurato che sarebbero stati risolti prima della diretta. Così non è stato. Blanco quella sera si è esibito due ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Le parole disue su quella esibizione da dimenticare sono molto lontane dalle scuse.la Rai e accusa la televisione di averci. Del resto è così: da quella sua performance, in cui ha distrutto la scenografia e tutte le rose sul palco, il Festival e la Rai ciguadagno l’hype che neanche tutti i brani in garaeguagliato. Presenta il nuovo album, Innamorato, e ricorda quei momenti.la Rai e dice: “Ci”. Poi spiega l’accaduto: aveva accusato problemi di audio durante le prove e gli era stato assicurato che sarebbero stati risolti prima della diretta. Così non è stato.quella sera si è esibito due ...

