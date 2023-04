Blanco su Sanremo 2023: “La cosa più brutta non sono stati i calci alle rose” (Di venerdì 14 aprile 2023) Oggi, venerdì 14 aprile 2023, è uscito il nuovo album di Blanco. Innamorato è il titolo che dà il nome al secondo prodotto del giovanissimo artista dei record. In queste ore, Blanco si è raccontato con tanti colleghi e a Vanity Fair ha riportato le parole di Riccardo Fabbriconi, vero nome del cantante. Blanco è ritornato sullo scandalo accaduto sul palco del Teatro Ariston, a Sanremo 2023. Così ha commentato l’episodio dei calci alle rose che ha destato clamore e critiche. E le parole del giovane sono state del tutto inaspettate. Vediamo che cosa ha dichiarato. Blanco sullo scandalo sanremese: è stato fatto hype? Blanco ha affermato che la cosa ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Oggi, venerdì 14 aprile, è uscito il nuovo album di. Innamorato è il titolo che dà il nome al secondo prodotto del giovanissimo artista dei record. In queste ore,si è raccontato con tanti colleghi e a Vanity Fair ha riportato le parole di Riccardo Fabbriconi, vero nome del cantante.è ritornato sullo scandalo accaduto sul palco del Teatro Ariston, a. Così ha commentato l’episodio deiche ha destato clamore e critiche. E le parole del giovanestate del tutto inaspettate. Vediamo cheha dichiarato.sullo scandalo sanremese: è stato fatto hype?ha affermato che la...

