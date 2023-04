Blanco su Sanremo 2023: “Hanno giocato su di me per fare hype. Ecco cosa ho detto e non hanno riportato perché sono parac*li” (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri pomeriggio si è tenuta a Napoli la presentazione del nuovo album di Blanco, Innamorato, e durante l’incontro con i giornalisti il cantante è tornato a parlare della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, al quale ha preso parte in qualità di ospite. Come tutti sappiamo, Blanco, chiamato sul palco del Teatro Ariston per presentare il suo singolo L’Isola delle rose, non sentendo la sua voce ha iniziato a prendere a calci le rose presenti sul palco, lasciando tutti sgomenti. Se la scena fosse stata preparata o al contrario frutto di un momento di rabbia del cantante non è mai stato svelato, ma ora a distanza di mesi, Blanco è tornato a parlare di quell’incidente, accusando l’organizzazione di aver fatto hype sulla manifestazione canora grazie a lui: Ho scritto la ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri pomeriggio si è tenuta a Napoli la presentazione del nuovo album di, Innamorato, e durante l’incontro con i giornalisti il cantante è tornato a parlare della sua partecipazione al Festival di, al quale ha preso parte in qualità di ospite. Come tutti sappiamo,, chiamato sul palco del Teatro Ariston per presentare il suo singolo L’Isola delle rose, non sentendo la sua voce ha iniziato a prendere a calci le rose presenti sul palco, lasciando tutti sgomenti. Se la scena fosse stata preparata o al contrario frutto di un momento di rabbia del cantante non è mai stato svelato, ma ora a distanza di mesi,è tornato a parlare di quell’incidente, accusando l’organizzazione di aver fattosulla manifestazione canora grazie a lui: Ho scritto la ...

