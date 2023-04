Blanco sbotta su Sanremo | “Infangato per creare hype! Ecco tutta la verità | cosa era previsto”

Leggi su biccy

(Di venerdì 14 aprile 2023) Per più di un mese tv, settimanali, radio, siti e quotidiani hanno parlato del caso delle rose rotte al Festival di. A mesi di distanza dalla performance fioricida,ha deciso di vuotare il sacco e di svelare quello che pensa davvero dell’accaduto. Intervistato da Vanity Fair il cantante ha rivelato che ‘molti di loro’ hanno usato il suo sclero sul palco del Teatro Ariston per fare hype. Il cantante ha anche spiegato che in realtà avrebbe dovuto comunque spaccare le rose, ma non con la ‘violenza’ usata in diretta. “Laveramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a. Hanno pensato di più a buttare m***a su un ragazzo di vent’anni. Però in ...