Blanco: “Sanremo? Hanno buttato me*da su un ragazzo di 20 anni” (Di venerdì 14 aprile 2023) Blanco attacca la Rai in occasione dell’incontro con la stampa in cui ha presentato il suo nuovo album dal titolo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 14 aprile 2023)attacca la Rai in occasione dell’incontro con la stampa in cui ha presentato il suo nuovo album dal titolo Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Blanco rompe il silenzio su Sanremo 2023: “Usato dalla Rai per fare hype” - Open_gol : «Ho guardato per chiedere aiuto, ma loro mi hanno detto vai avanti», racconta per la prima volta il cantante spiega… - ilriformista : Il secondo album, la collaborazione con Mina e la distruzione dei fiori: 'Ho 20 anni, chi ne ha 50 invece di aiuta… - Patrizia0758 : #SalaLettura #LOraPresente e quella passata ... insieme Lui è Blanco, si, quello che ha rovinato le rose sul pal… - Claudio13000689 : @altrogiornorai1 @serenabortone Blanco? Li ha pagati i fiori di Sanremo? -