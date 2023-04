Blanco lancia il nuovo album “Innamorato” e duetta con Mina

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’attesa è giunta al termine,il, disponibile su tutte le piattaforme a partire da oggi, 14 aprile 2023. Dopo il viaggio verso la Bolivia per scattare l’immagine di copertina e la tappa fondamentale presso la città di Lugano dove registra a distanza il duetto con, l’ex vincitore del Festival di Sanremo 2022 torna con 12 nuovi brani. Un briciolo di allegria, nato dalla collaborazione più prestigiosa per la carriera del giovane cantautore, spicca tra le prime canzoni dell’: “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore.è la regina della musica italiana. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna ...

A Napoli, all'incontro di presentazione del disco uscito oggi, venerdì 14 aprile,è pronto a confrontarsi con una schiera di giornalisti che puntano alla notizia. Invece di una furba formula ...Un episodio che senza dubbioancora più in alto le aspettative di questo 'Innamorato'. Ma fino a dove vuole arrivarecon la sua musica Vuole andare oltre la sua generazione L'...Mentreil suo nuovo album Innamorato,attacca la Rai . A detta sua avrebbero sfruttato la scena in cui ha distrutto le rose per avere un ritorno in termini di ascolti televisivi. Sono ...

Sfrontato, spudorato, selvaggio, per certi versi anche punk: Blanco somiglia perfettamente alle sue canzoni. In quelle di Innamorato, il nuovo album, da oggi nei negozi e in streaming, contenente anch ...Blanco racconta cos’è l’amore ai suoi ascoltatori e scavalca i gap generazionali: Un briciolo di allegria, il brano duettato con Mina.