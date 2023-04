Blanco | la nuova canzone è una dedica spaccacuore | il gesto emozionante

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 aprile 2023)ha deciso dire laalla sua ex fidanzata: il brano Giulia ha un significato speciale E’ uscito sul mercato il nuovo album di, Innamorato. Due anni dopo il gran successo di Blu Celeste il giovane artista vincitore di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood è tornato prepotentemente alla ribalta. E specialmente una della canzoni, Giulia, ha un senso molto speciale, visto che il cantante ha volutorla alla sua celebre ex fidanzata Giulia Lisoli. Nel brano Fabbriconi ha voluto sottolineare come la storia non potesse più andare avanti, nonostante la sofferenza vissuta da parte di entrambi i membri della coppia. Nel corso di un’intervista per Vanity Fair Italia, il giovane cantante ha spiegato alcuni passaggi del brano e i motivi che l’hanno spinto a ...