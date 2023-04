Blanco | il nuovo brano ' Giulia' parla della ex | scoppia il caso La fidanzata Martina | ' L' ha scritta prima di conoscermi'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Oggi, 14 aprile, è uscito ilalbum di, ' Innamorato '. Tra la tracklist non passa inosservata la numero nove intitolata ''. Non tutti sanno che il giovane cantantedi avviare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpotifyItaly : L’amore, il tormento, la follia. Un mix di emozioni che solo Blanco poteva regalarci con il suo nuovo album “Innamo… - infoitcultura : Il nuovo video di Blanco e Mina è un incontro al chiaro di luna in una villa tra i Castelli Romani - estancaa2 : del nuovo album di blanco la mia preferita è “lacrime di piombo” vi giuro vorrei strapparmi i capelli ogni volta - onceuponyet : RT @__ele91__: Mini thread (non richiesto) delle meravigliose fancam sulle canzoni del nuovo album di Blanchito ?? Blanco x #oriele - biblesdoll : Il nuovo album di Blanco mi fa venire voglia di scrivere ????????? -

e ilalbum, 'Innamorato': un flusso di coscienza in 12 brani, tra amore e inquietudine LA RECENSIONEe ildisco Innamorato: 'Felice per il brano con Mina, ma avrei voluto ...All'incontro di presentazione del suoalbum , Innamorato ,attacca la tv di Stato: "A Sanremo la Rai ha giocato su di me per fare hype". Secondo il cantante, infatti, avrebbe sfruttato ...Viste le numerose contestazioni, soprattutto in merito ad una delle canzoni del cd, Martina Valdes si è sentita in dovere di fare alcuni ...

Blanco, nuovo album: «Il successo è bello ma costa molto caro» ilmattino.it

Blanco ha appena pubblicato il suo nuovo album intitolato “Innamorato”, prodotto dalla Island Records – Universal Music Italia, che contiene una collaborazione con Mina nella terza traccia intitolata ...Oggi, 14 aprile, è uscito il nuovo album di Blanco, “Innamorato”. Tra la tracklist non passa inosservata la numero nove intitolata “Giulia”. Non tutti sanno che il giovane cantante prima di avviare ...