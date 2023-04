Blanco | il nuovo album e il duetto con Mina | «Non l’ho mai vista ma in fondo è meglio così»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Riccardo Fabbriconi in arteha compiuto 20 anni il 10 febbraio scorso. Nell’ultimo, dal titolo “Innamorato” duetta connella canzone “Briciolo di allegria”. Ma, racconta oggi in un’intera La Stampa, lui la Tigre di Cremona non l’ha mai: «Ho realizzato l’irrealizzabile. Premetto che connon ci siamo mai incontrati, non ho mai parlato con lei. Il tramite è stato Paolo Zanotti che ha contattato Massimiliano Pani e abbiamo fatto quel c’era da fare. Dico però che quando ho conosciuto i miei idoli – non farò nomi – quasi subito mi sono caduti dal piedistallo. Il non aver incontratofa sì che nella mia testa lei sia e resti super umana e va bene». Poispiega perché ha deciso di fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vholdmeniall : RT @inciu_cessa: IN CHE SENSO UNA TRACCIA DEL NUOVO ALBUM DI BLANCO SI CHIAMA GIULIA - vholdmeniall : RT @ggenesigg: Ma Blanco che nel nuovo album ha una canzone che si chiama Giulia - nickgallagher__ : il nuovo album di Blanco è un grande si - DiegoVaschetti : Il nuovo album di #Blanco è ovviamente un capolavoro, non ci sono canzoni brutte. Innamorato, Vada come vada, Scus… - neverwordless : ascoltazione del nuovo album di blanco ?? -

La canzone è stata pubblicata oggi all'interno di Innamorato , ilalbum di, e sarà presente anche in Ti amo come un pazzo , il disco di inediti di Mina previsto per il 21 aprile. Come ...Poispiega perché ha deciso di fare "serenate" in acustico su una gondola anche se può permettersi di riempire gli stadi: "In mezzo alla gente, per la strada, mi sono regalato un faccia a ......nelalbum 'Ti amo come un pazzo', in uscita il 21 aprile. 'Lo prendo come un premio alla carriera', dice sorridendo il musicista, che il 17 giugno si esibirà alla Casa del Jazz a Roma.: '...

Blanco, nuovo album: «Il successo è bello ma costa molto caro» ilmattino.it

Nel nuovo album anche un brano in duetto con la Signora della musica italiana: "E dire che quel pezzo nemmeno mi piaceva" ...Sfrontato, spudorato, selvaggio, per certi versi anche punk: Blanco somiglia perfettamente alle sue canzoni. In quelle di Innamorato, il nuovo album, da oggi nei negozi e in streaming, ...