Blanco | il nuovo album e il duetto con Mina | «Non l’ho mai vista ma in fondo è meglio così»

Riccardo Fabbriconi in arte Blanco ha compiuto 20 anni il 10 febbraio scorso. Nell'ultimo album, dal titolo "Innamorato" duetta con Mina nella canzone "Briciolo di allegria". Ma, racconta oggi in un'intervista a La Stampa, lui la Tigre di Cremona non l'ha mai vista: «Ho realizzato l'irrealizzabile. Premetto che con Mina non ci siamo mai incontrati, non ho mai parlato con lei. Il tramite è stato Paolo Zanotti che ha contattato Massimiliano Pani e abbiamo fatto quel c'era da fare. Dico però che quando ho conosciuto i miei idoli – non farò nomi – quasi subito mi sono caduti dal piedistallo. Il non aver incontrato Mina fa sì che nella mia testa lei sia e resti super umana e va bene così».

