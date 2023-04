Blanco: fuori oggi il nuovo album contenente il duetto con Mina (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo l’incredibile successo di “Blu Celeste” Blanco torna con il suo attesissimo secondo album in studio “Innamorato”, in uscita oggi venerdì 14 aprile. Anticipato dal singolo “L’Isola Delle Rose”, certificato disco di platino, “Innamorato” è una nuova finestra sull’universo di Blanco. Fiore all’occhiello del disco l’unica sensazionale collaborazione con Mina – la voce eterna della musica italiana – nel brano “Un Briciolo Di Allegria”, un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo. Riguardo alla collaborazione, Blanco ha dichiarato: “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di ... Leggi su zon (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo l’incredibile successo di “Blu Celeste”torna con il suo attesissimo secondoin studio “Innamorato”, in uscitavenerdì 14 aprile. Anticipato dal singolo “L’Isola Delle Rose”, certificato disco di platino, “Innamorato” è una nuova finestra sull’universo di. Fiore all’occhiello del disco l’unica sensazionale collaborazione con– la voce eterna della musica italiana – nel brano “Un Briciolo Di Allegria”, un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo. Riguardo alla collaborazione,ha dichiarato: “Sono veramente felice di questo, per me è un grande onore.è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Tra poche ore, il 14 aprile 2023, sarà fuori il secondo album di Blanco, Innamorato. Scopriamo le 12 canzoni conten… - CromosomiMedia : Fuori oggi in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia, il nuovo album di Blanc… - Radio105 : Nel nuovo album del cantante bresciano una miscela di romanticismo, sesso e inquietudine #Blanco #Mina #innamorato… - fabiofiumeNa : Straordinari per me questo venerdi. Oltre le consuete pagelle, fuori sempre su @AllMusicItalia anche la mia recensi… - biazzarro : oddio il nuovo album di blanco è pazzesco lui è fuori di testa -