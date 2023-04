Blanco e Mina | com’è nata la collaborazione | “Mi hanno riso in faccia quando l’ho proposta”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioAirplay_it : In tutte le #radio da oggi #UnBricioloDiAllegria l'attesissimo singolo di #Blanco con #Mina #NewSingle #OnAirNow… - SkyTG24 : Blanco duetta con Mina nel nuovo album Innamorato. VIDEO - infoitcultura : Blanco duetta con Mina nel nuovo album 'Innamorato' - pastarossa_ : RT @_cielodiperle: comunque noi dobbiamo parlare della perfezione delle voci di Mina e Blanco insieme nel ritornello ?? - LescaAldo : -

Quest'oggi, venerdì 14 aprile, è tornato con un nuovo album, il suo secondo attesissimo progetto discografico intitolato Innamorato, compreso anche il chiacchieratissimo duetto con 'sua maestà' Mina. L'unico feat, in Un briciolo di allegria, dell'album è con Mina. "Il pezzo non mi piaceva molto". Post Malone, dopo un album dalle tinte più dark, sforna una potenziale hit dal testo amaro. E c'è anche lo zampino di Mick Jagger. Blanco e Mina si abbracciano in un pezzo che unisce due generazioni e lo fa con linearità e senza strafare. Spazio anche al ritorno di Nina Zilli che diverte, mentre Diplo si conferma un produttore.

Così Blanco racconta il senso del suo nuovo album in studio, il secondo, "Innamorato". Il cantante lo definisce "un disco di transizione", in cui spicca il duetto con una leggenda della musica ...Da oggi è on air “Un Briciolo Di Allegria”, l’attesissima traccia dove Blanco collabora con Mina. Così ha commentato il cantante: “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore.