Blanco è “Innamorato” più che mai | fuori il nuovo album

(Di venerdì 14 aprile 2023) Life&People.it Un ritorno estremamente significativo. Non passerà certamente inosservato l‘“, secondo capitolo discografico diuscito oggi e trainato da un duetto con Mina destinato a rimanere per sempre scolpito nella memoria collettiva. Un lavoro che certifica un talento assoluto per un giovane artista che, all’età di vent’anni, intraprenderà a partire da questa estate il primo tour negli stadi. L’amore secondoUn disco incentrato sul tema dell’amore. Nel corso delle dodici tracce infatti l’artista si mette completamente a nudo, spogliandosi di ogni sovrastruttura raccontandosi attraverso i due filtri che hanno sempre contraddistinto la sua breve carriera fino a questo momento: la trasparenza e l’autenticità, due elementi sciorinati con lo stile che hanno reso grande il cantante, ...

In "si spoglia, ancora una volta, di ogni sovrastruttura e sceglie di raccontarsi con l'autenticità e la trasparenza che lo hanno sempre contraddistinto, dipingendo un ritratto ...ha appena fatto uscire il suo nuovo album,, con cui vuole lasciarsi alle spalle quanto accaduto all'ultimo Festival di Sanremo. Per sottolineare ancora di più quanto sia importante ...Tanto rumore per nulla.ha inserito nel suo nuovo albumuna traccia chiamata Giulia dedicata alla sua ex e in molti hanno iniziato a parlare di mancanza di rispetto nei confronti dell' attuale fidanzata del ...

Blanco, nel corso di una recente intervista, ha risposto piccato alle critiche di Laura Pausini. Ecco cos'ha detto.ROMA - L’artista multiplatino Blanco è tornato con il suo attesissimo secondo album in studio “Innamorato”, uscito il 14 aprile in formato CD, vinile, CD ...