Blanco e il nuovo album | ' Innamorato' | un flusso di coscienza in 12 brani | tra amore e inquietudine LA RECENSIONE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : Blanco ?? Il cantante si esibisce a sorpresa in via dei Tribunali a Napoli con “Vada come vada”, la canzone che chi… - hufflepufflibra : nuovo album di blanco carino - aaannaa24 : RT @Mylla_meow: Io alle 1:33 mentre ascolto il nuovo album di blanco #blanco #innamorato - Bolerostan : Tra poco sarà dominata sempre da Blanco ma con me canzoni del nuovo album - buioaccecante_ : Cercando di recuperare tutti ciò che è successo alla festa ieri il nuovo album di Blanco e i contenuti di Total dra… -

E' di quell''Anima tormentata' dila spudoratezza di aprire il disco ' Innamorato ' con il don don di campane che suonano prima della deflagrazione che spacca in due l'incipit di 35 secondi da film colossale, a evocare guerre ...Per scattare la foto di copertina di Innamorato , ilalbum appena uscito,è volato in Bolivia, e lì ha ritrovato qualcosa che pensava di aver perso per sempre: la normalità . "Andavo in giro per mercatini, facevo cose semplici che non posso ...ROMA - 'Innamorato' è il secondo album di, in uscita il 14 aprile. A presentarlo è lo stesso cantautore. Che disco è 'Di transizione, non rappresenta un punto fermo nel mio percorso come il precedente. Lo stesso innamoramento è un ...

Blanco, nuovo album: «Il successo è bello ma costa molto caro» ilmattino.it

Ad alcuni mesi di distanza dal putiferio scatenato a Sanremo 2023 (dove ha distrutto una scenografia floreale sul palco) Blanco ha rotto il silenzio sulla questione e ha attaccato la Rai.E’ di quell’”Anima tormentata” di Blanco la spudoratezza di aprire il disco “Innamorato” con il don don di campane che suonano prima della deflagrazione ...