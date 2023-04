Blanco canta con Mina | la magia di “Un Briciolo Di Allegria”

(Di venerdì 14 aprile 2023) "È un disco di transizione" ha ripetuto più voltepresentando il suo secondo album in studio "Innamorato", ma che si candida a rimanere nella storia anche grazie alla collaborazione con, la voce eterna della musica italiana, nel brano "UnDi". È proprio questa collaborazione che non ti aspetti a creare la, soprattutto perchéduettano ma non si sono mai incontrati e neppure mai parlati al telefono. "Non l'ho mai conosciuta, so che può sembrare strano, quando abbiamo fatto riunione sul disco, il brano 'UnDi' non mi convinceva, allora abbiamo pensato che poteva essere il pezzo giusto per una collaborazione anche se io non ne faccio molte. Mi hanno chiesto chi avrei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... twilectioner : RT @MariaclaraPra: 'Ma mi fai sentire vivooo Ogni volta che respirooo ...' Un Blanco elegantissimo canta L'Isola dele Rose ???? - giovaeffe : C’è una moltitudine di ragazze intelligenti qui sopra che impazzisce per Blanco, trovo la cosa aberrante ma non vi… - blu__celeste : RT @MariaclaraPra: 'Ma mi fai sentire vivooo Ogni volta che respirooo ...' Un Blanco elegantissimo canta L'Isola dele Rose ???? - gaga_inside : Io quando canta ncé capisco ncazz #blanco - _cielodiperle : RT @MariaclaraPra: 'Ma mi fai sentire vivooo Ogni volta che respirooo ...' Un Blanco elegantissimo canta L'Isola dele Rose ???? -

'Luna bianca e cocaina',in 'Lacrime di piombo'. Ne 'L'isola delle rose' dice: 'Mischio i ... Di cosa è 'Innamorato''Della mia famiglia, della musica, della vita. Il titolo dell'album mi ...Nellalbumlascia parlare la musica e si spoglia, ancora una volta, di ogni sovrastruttura scegliendo di raccontarsi con lautenticita' e la trasparenza che lo hanno sempre contraddistinto, ...E dopo Venezia e Firenze, oggi è stato il turno di Napoli.ha scelto il capoluogo partenopeo per la sua serenata a sorpresa con cui lancia il nuovo album 'Innamorato', in uscita il 14 aprile. L'apparizione napoletana lo ha visto in via dei Tribunali: ...

Blanco canta a Napoli, in via dei Tribunali, per promuovere il disco Tag24

Blanco, vestito in abiti eleganti e raffinati, rincorre un gatto che si trasforma nella donna che rappresenta la regina della musica italiana che canta con lui sulle note del brano, Mina. La ...Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi ... meglio conosciuto come Michelangelo, ha cantato in anteprima alcuni brani del nuovo lavoro in Piazzale Michelangelo a Firenze, tra i canali di Venezia e in ...