BJKC 2023 | Slovacchia-Italia 0-2 | Martina Trevisan porta le azzurre ad un passo dalle Finals!

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’è sul 2-0 in casa dellanella sfida che mette in palio un posto alle Finals della Billie Jean King Cupdi tennis: alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor, la numero 1 azzurra,, piega la numero 2 di casa, Viktoria Hruncakova, per 7-6 (9) 6-3 dopo un’ora e 50?. Il primo set è durissimo, e sono tante le occasioni sciupate dall’azzurra, che manca tre palle break nel quinto gioco ed una nel settimo, poi èa dover cancellare un set point nel dodicesimo gioco. Si va al tie break e Hruncakova scappa sul 4-1. L’azzurra torna in parità, poi fioccano i set point da ambo le parti: il minibreak decisivo è in favore dell’, conche chiude 11-9 dopo 70?. L’esito del parziale sembra poter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tafanus : La defunta FedCup, sostituita dalla BJKC, è purtroppo in arrivo -

... sia in campo maschile che in quello femminile, con i 32 successi in Coppa Davis e i 18 in. ... I qualifiersandranno in scena per la precisione nel weekend del 14 e 15 aprile prossimi . Nella ...Una giocatrice che prima di questo Australian Opennon aveva mai oltrepassato il muro della ... Prima dello scontro aussie , lo scorso novembre successo di Linette in. Disastrosa la prova di ......la marchigiana deve inchinarsi dinanzi alla testa di serie numero 12 di questo Australian Open... che è stata determinante per condurre la sua nazionale alla vittoria dellalo scorso novembre ...

BJKC 2023, Slovacchia-Italia 0-1: Camila Giorgi domina Schmiedlova e regala il primo punto alle azzurre OA Sport

L’Italia è sul 2-0 in casa della Slovacchia nella sfida che mette in palio un posto alle Finals della Billie Jean King Cup 2023 di tennis: alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor, la numero 1 ...Debutto scintillante per l’Italia negli spareggi di Billie Jean King Cup contro la Slovacchia alla NTC Arena di Bratislava. Camila Giorgi si divora in un sol boccone la dirimpettaia Anna Karolina ...