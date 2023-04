BJKC 2023 | Slovacchia-Italia 0-1 | Camila Giorgi domina Schmiedlova e regala il primo punto alle azzurre

(Di venerdì 14 aprile 2023) Debutto scintillante per l’negli spareggi di Billie Jean King Cup contro laalla NTC Arena di Bratislava.si divora in un sol boccone la dirimpettaia Anna Karolina, numero 96 al mondo, regolata con un rapido 6-2 6-3 portando così la selezione di Tathiana Garbin sull’1-0 nello scontro diretto. Lo stile di gioco diè conosciuto in lungo e in largo, spinge ogni volta che può. E se arrivano i momenti in cui le prestano in campo, ha gli effetti di un tornado sulla partita. Ed è questo che vivein avvio: l’azzurra vince 12 dei primi 13 punti e vola comodamente sul 3-0. La slovacca abbozza una reazione, che rimane estemporanea, e nell’ottavo gioco perde confidenza con il servizio, offrendo a ...

Debutto scintillante per l'Italia negli spareggi di Billie Jean King Cup contro la Slovacchia alla NTC Arena di Bratislava. Camila Giorgi si divora in un sol boccone la dirimpettaia Anna Karolina ...