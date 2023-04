Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Giorgi la BJK Cup e lo spirito azzurro: La squadra è una bella esperienza per tutte noi - #Giorgi #spirito #azzurro… - Tenniscircus : L'#Italia in campo contro la #Slovacchia per conquistare un posto alle #Finals della #BJK Cup 2023. - - TENIPOcom : BJK Cup GI Cucuta, Colombia A. Iamachkine/L. Perez Alarcon (PER) d. N. Trigosso/N. Zeballos (BOL) 6-4 6-4… - TENIPOcom : BJK Cup GI Cucuta, Colombia J. Riera (ARG) d. D. Seguel (CHI) 6-2 ret. - TENIPOcom : BJK Cup GI Cucuta, Colombia E. Arango (COL) d. A. Weedon (GUA) 6-1 6-0 -

Allenata da papà Sergio, la 31enne di Macerata a Bratislava è accompagnata dal fratello Amadeus ed è pronta a dare il suo contributo nella sfida disul veloce indoor della "NTC Arena", dove ...Il preliminare di Billie Jean Kingche vale un posto alle Finals di novembre, fra Italia e Slovacchia è pronto a partire. La prima partita della gara sarà quella del singolo fra Camila Giorgi e Anna - Karolina Schmiedlova con le ...Kazakistan - Polonia - National Tennis Centre, Astana Magda i Julia rozpoczna mecz Polska - Kazachstan wpic.twitter.com/j7fRkCGg3M Polski Tenis (@Polskiteniss) April 13, 2023 La storia Il ...

BJK Cup 2023, Slovacchia-Italia 2023: Garbin si affida a Giorgi e Trevisan. Primo singolare importantissimo OA Sport

Saranno Camila Giorgi e Anna-Karolina Schmiedlova ad aprire la sfida di Billie Jean King Cup 2023 tra Italia e Slovacchia. Una prima giornata a Bratislava che si apre già con un match che può risultar ...Great Britain will aim to upset the odds again in the Billie Jean King Cup when they take on France in Coventry without the absent Emma Raducanu. The British number one, now the only home woman ranked ...