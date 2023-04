BJK Cup 2023: Kostyuk scoppia in lacrime durante l’inno ucraino (VIDEO) (Di venerdì 14 aprile 2023) In occasione della sfida di Billie Jean King Cup 2023 tra Ucraina e Repubblica Ceca, si è verificato un momento davvero struggente durante gli inni nazionali. Marta Kostyuk, tennista ucraina classe 2002, non è infatti riuscita a trattenere le lacrime mentre risuonava l’inno ucraino ed è scoppiata in un pianto. Un pianto più eloquente che mai, che sottolinea il difficile momento che stanno vivendo le giocatrici ucraine, lontane dal loro paese natio e con la preoccupazione che da un momento all’altro possa succedere qualsiasi cosa. Ecco il VIDEO delle lacrime di Kostyuk. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) In occasione della sfida di Billie Jean King Cuptra Ucraina e Repubblica Ceca, si è verificato un momento davvero struggentegli inni nazionali. Marta, tennista ucraina classe 2002, non è infatti riuscita a trattenere lementre risuonavaed èta in un pianto. Un pianto più eloquente che mai, che sottolinea il difficile momento che stanno vivendo le giocatrici ucraine, lontane dal loro paese natio e con la preoccupazione che da un momento all’altro possa succedere qualsiasi cosa. Ecco ildelledi. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BJKCup | #Kostyuk scoppia in lacrime durante l’inno ucraino (VIDEO) - OA_Sport : BJK Cup 2023, Slovacchia-Italia 2023: Camila Giorgi e Trevisan in campo nella delicata prima giornata - - zazoomblog : Giorgi la BJK Cup e lo spirito azzurro: La squadra è una bella esperienza per tutte noi - #Giorgi #spirito #azzurro… - Tenniscircus : L'#Italia in campo contro la #Slovacchia per conquistare un posto alle #Finals della #BJK Cup 2023. - - TENIPOcom : BJK Cup GI Cucuta, Colombia A. Iamachkine/L. Perez Alarcon (PER) d. N. Trigosso/N. Zeballos (BOL) 6-4 6-4… -