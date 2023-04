Bitcoin, la società The Rock Trading è fallita: 'Fino a 20 milioni non restituiti ai clienti' (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato con sentenza la liquidazione giudiziale, ossia la nuova procedura che ha sostituito il fallimento , per The Rock Trading srl , società - piattaforma ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato con sentenza la liquidazione giudiziale, ossia la nuova procedura che ha sostituito il fallimento , per Thesrl ,- piattaforma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @leggoit: #bitcoin, la società The Rock Trading è fallita: «Fino a 20 milioni non restituiti ai clienti» - leggoit : #bitcoin, la società The Rock Trading è fallita: «Fino a 20 milioni non restituiti ai clienti» - Kasaphan : RT @IacoTullio: @FabioFranchi1 Siamo sempre vissuti in una società parallela. Schiavi/ padroni. Non vedo una terza tipo ' un po' meno schia… - IacoTullio : @FabioFranchi1 Siamo sempre vissuti in una società parallela. Schiavi/ padroni. Non vedo una terza tipo ' un po' me… - human_income_ : la realta' e' sempre una, eppure il 99% della societa' e' consapevole dell'inquinamento del Bitcoin, laddove il 99%… -

Bitcoin, la società The Rock Trading è fallita: 'Fino a 20 milioni non restituiti ai clienti' Ecco come hanno fatto 'Rovinato dalle criptovalute, ho perso 100mila euro con quella app: sommerso dai debiti' Bitcoin, società fallita I giudici (collegio presieduto da Caterina Macchi) hanno ... Il FTSEMib chiude in positivo: brillano le banche Il bitcoin è sceso sotto i 30.500 dollari (circa 27.500 euro). Lo spread Btp - Bund ha oscillato ... La società ha comunicato di aver collocato il secondo green bond e di aver attivato una nuova linea ... DeathNote adesso colpisce il settore della difesa ... tra cui un questionario sull'acquisto di criptovalute specifiche, un'introduzione a una particolare criptovaluta e a una società di mining di bitcoin. Questa è stata la prima volta che la campagna ... Ecco come hanno fatto 'Rovinato dalle criptovalute, ho perso 100mila euro con quella app: sommerso dai debiti'fallita I giudici (collegio presieduto da Caterina Macchi) hanno ...Ilè sceso sotto i 30.500 dollari (circa 27.500 euro). Lo spread Btp - Bund ha oscillato ... Laha comunicato di aver collocato il secondo green bond e di aver attivato una nuova linea ...... tra cui un questionario sull'acquisto di criptovalute specifiche, un'introduzione a una particolare criptovaluta e a unadi mining di. Questa è stata la prima volta che la campagna ... Bitcoin, la società The Rock Trading è fallita: «Fino a 20 milioni non restituiti ai clienti» leggo.it