Bimbo in bici la travolge, anziana muore. E ora i giudici indagano il papà (Di venerdì 14 aprile 2023) La disgrazia in un giardino pubblico del capoluogo meneghino. Il piccolo stava imparando ad andare in bici, quando ha urtato l'anziana che stava facendo una passeggiata Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) La disgrazia in un giardino pubblico del capoluogo meneghino. Il piccolo stava imparando ad andare in, quando ha urtato l'anziana che stava facendo una passeggiata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bimbo in bici al parco urta anziana che muore, indagato padre per responsabilità genitoriale: ipotesi omicidio colp… - RedazioneLaNews : Bimbo in bici al parco urta anziana che muore, indagato padre per responsabilità genitoriale: ipotesi omicidio colp… - Sologio811 : RT @repubblica: Bimbo in bici al parco urta anziana che muore, indagato padre per responsabilità genitoriale: ipotesi omicidio colposo [a c… - Rog_2 : RT @ilriformista: La tragedia in un giardino pubblico. Il bimbo stava imparando a pedalare senza rotelle. Il padre indagato, per condotta o… - Fantast27655985 : RT @repubblica: Bimbo in bici al parco urta anziana che muore, indagato padre per responsabilità genitoriale: ipotesi omicidio colposo [a c… -