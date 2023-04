Bimbo di 5 anni urta un'anziana con la sua bicicletta: la donna muore, il padre del piccolo a processo (Di venerdì 14 aprile 2023) Fa discutere il caso di un padre che rischia di dover pagare un risarcimento di 200mila euro ai familiari di un'anziana donna, morta dopo esser stata colpita dal figlio di 5 anni dell'uomo, che stava ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 aprile 2023) Fa discutere il caso di unche rischia di dover pagare un risarcimento di 200mila euro ai familiari di un', morta dopo esser stata colpita dal figlio di 5dell'uomo, che stava ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2002MMAD0691 : Visto che a #Milano le biciclette sui marciapiedi sono la norma (monopattini pure) ecco che succede nei parchi se u… - ph_pluton : RT @rtl1025: ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha battuto la… - albertocol9 : RT @rtl1025: ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha battuto la… - isNews_it : Muore ‘colpita’ da una bici, l’investitore ha solo 5 anni: il padre del bimbo accusato di omicidio colposo… - rtl1025 : ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha… -