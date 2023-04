Bimbo di 5 anni in bici urta anziana che cade e muore sbattendo la testa, indagato il padre (Di venerdì 14 aprile 2023) Un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in bici senza rotelle , a Milano, ha urtato una donna anziana che cadendo ha battuto la testa ed è morta . Ora il padre del piccolo è indagato per omicidio... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 aprile 2023) Un bambino di 5che stava imparando ad andare insenza rotelle , a Milano, hato una donnachendo ha battuto laed è morta . Ora ildel piccolo èper omicidio...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha… - xspidermommy : RT @rtl1025: ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha battuto la… - napolista : #Klopp: «#Bellingham al #Liverpool? Come un bambino di 5 anni che a Natale chiede la Ferrari» «Se un bimbo vuole p… - LEBBY4EVER : RT @rtl1025: ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha battuto la… - Giusepp34637041 : RT @ultimoranet: #Milano, bimbo di 5 anni investe accidentalmente una 87enne mentre era in bici: l'anziana è caduta a terra sbattendo la te… -