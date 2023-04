Bimbo di 10 anni getta alcool nel camino e viene investito dal ritorno di fiamma: morto per le ustioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Per dieci giorni ha lottato per la vita, con il corpo pieno di ustioni, ma alla fine non ce l’ha fatta: è morto all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino 10 anni, rimasto gravemente ferito dopo aver gettato dell’alcool nel camino di casa per alimentare la brace. È stato investito dal ritorno di fiamma nella sua abitazione di Scafati, in provincia di Salerno. Pochi giorni fa un altro ospedale di Napoli, il Cardarelli, aveva lanciato un appello in vista delle braci di Pasquetta, sottolineando il rischio di questi comportamenti. Lo staff dell’ospedale le ha provate tutte per salvare la vita al piccolo, sottoposto in questi giorni a tre diverse operazioni. Ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Per dieci giorni ha lottato per la vita, con il corpo pieno di, ma alla fine non ce l’ha fatta: èall’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino 10, rimasto gravemente ferito dopo averto dell’neldi casa per alimentare la brace. È statodaldinella sua abitazione di Scafati, in provincia di Salerno. Pochi giorni fa un altro ospedale di Napoli, il Cardarelli, aveva lanciato un appello in vista delle braci di Pasquetta, sottolineando il rischio di questi comportamenti. Lo staff dell’ospedale le ha provate tutte per salvare la vita al piccolo, sottoposto in questi giorni a tre diverse operazioni. Ma leerano molto estese e molto profonde in ...

