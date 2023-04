Biglietto fortunato a Minturno, terno al Lotto da 67.500 euro: chi sarà il fortunato vincitore? (Di venerdì 14 aprile 2023) Grossa vincita al Lotto nel Comune di Minturno, dove un fortunatissimo giocatore avrebbe vinto la bellezza di 67.500 euro. fortunato è stato il suo Biglietto del Lotto, con un terno che lo ha portato a vincere decine di migliaia d’euro. Nella zona risulta ancora misterioso il vincitore, anche se la speranza è quello di poterlo conoscere già nei prossimi giorni, magari con una piccola festicciola dentro la ricevitoria dove incasserà la somma conquistata. La vincita straordinaria al Lotto a Minturno Il Lotto premia Minturno, in provincia di Latina, dove un fortunato giocatore ha centrato un terno secco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Grossa vincita alnel Comune di, dove un fortunatissimo giocatore avrebbe vinto la bellezza di 67.500è stato il suodel, con unche lo ha portato a vincere decine di migliaia d’. Nella zona risulta ancora misterioso il, anche se la speranza è quello di poterlo conoscere già nei prossimi giorni, magari con una piccola festicciola dentro la ricevitoria dove incasserà la somma conquistata. La vincita straordinaria alIlpremia, in provincia di Latina, dove ungiocatore ha centrato unsecco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rapisardandrea1 : Terno al Lotto fortunato a Minturno: vinti 67.500 euro ?? - CorriereCitta : Biglietto fortunato a Minturno, terno al Lotto da 67.500 euro: chi sarà il fortunato vincitore? - AbateCapitano : C’è qualche fortunato che è riuscito a prendere il biglietto per Napoli? - sakuraelisa1 : @pietrosversion Purtroppo è un talento, io ti giuro ho fatto tanti concerti e non ho preso di persona un singolo bi… - PuntoGossip : @ilenia_virno Leggo solo verità in quel biglietto fortunato chi ti ha nella propria vita ?? -