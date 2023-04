Biglietti Stadio Marulla (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Cosenza Calcio comunica da questo pomeriggio sarà attiva su Vivaticket la prevendita per la gara Cosenza – Cittadella, in programma sabato 15 aprile 2023 alle ore 14.00. I punti vendita sono rintracciabili cliccando QUI; acquisto online attraverso il sito www.vivaticket.it. Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:1) Stampa del titolo cartaceo2) Valido documento d’identità Il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza. Costo del biglietto Settore Ospiti € 14,00 incluso eventuale diritto prevendita. Apertura Prevendita: Mercoledì 12 Aprile 2023 alle ore 16.00.Chiusura Prevendita: Venerdì 14 Aprile 2023 alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Cosenza Calcio comunica da questo pomeriggio sarà attiva su Vivaticket la prevendita per la gara Cosenza – Cittadella, in programma sabato 15 aprile 2023 alle ore 14.00. I punti vendita sono rintracciabili cliccando QUI; acquisto online attraverso il sito www.vivaticket.it. Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:1) Stampa del titolo cartaceo2) Valido documento d’identità Il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini delloSan Vito Gigidi Cosenza. Costo del biglietto Settore Ospiti € 14,00 incluso eventuale diritto prevendita. Apertura Prevendita: Mercoledì 12 Aprile 2023 alle ore 16.00.Chiusura Prevendita: Venerdì 14 Aprile 2023 alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

