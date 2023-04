Biasin: «Inter, una mancanza. Limiti ma in corsa su più fronti» (Di venerdì 14 aprile 2023) Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul momento attuale vissuto dall’Inter e sui Limiti della squadra. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista di fede nerazzurra ha sottolineato soprattutto la mancanza di un giocatore che sappia saltare l’uomo. Limiti – Fabrizio Biasin ha analizzato così il momento dell’Inter: «Purtroppo manca un giocatore che crea la superiorità. Bisogna arrivarci con il gioco, altrimenti si fa fatica. Come abbiamo visto a Lisbona con ripartenze, verticalizzazioni e le giocate di Bastoni e Barella. Gli avversari però conoscono i Limiti dell’Inter e quindi aspettano, perché sanno che i nerazzurri sbattono il muro spesso contro la difesa avversaria. Certo, ci saranno dei Limiti, ma comunque la ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Fabrizioha fatto il punto sul momento attuale vissuto dall’e suidella squadra. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista di fede nerazzurra ha sottolineato soprattutto ladi un giocatore che sappia saltare l’uomo.– Fabrizioha analizzato così il momento dell’: «Purtroppo manca un giocatore che crea la superiorità. Bisogna arrivarci con il gioco, altrimenti si fa fatica. Come abbiamo visto a Lisbona con ripartenze, verticalizzazioni e le giocate di Bastoni e Barella. Gli avversari però conoscono idell’e quindi aspettano, perché sanno che i nerazzurri sbattono il muro spesso contro la difesa avversaria. Certo, ci saranno dei, ma comunque la ...

