Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilianiErica : RT @fanpage: “Aiutatemi a convincere Bianca a fare una sorellina”, ha scritto Stefano Corti. “Prima mi sposi”, è stata la risposta di Bianc… - radiocalabriafm : Gigi D'Alessio feat Bianca Atzei - Torna a Surriento - GammaStereoRoma : Alex Britti & Bianca Atzei - Non è vero mai - VincenzoPu60097 : RT @fanpage: “Aiutatemi a convincere Bianca a fare una sorellina”, ha scritto Stefano Corti. “Prima mi sposi”, è stata la risposta di Bianc… -

ha fatto un grande annuncio attraverso i suoi canali social. La cantante - che da poco è diventata mamma del suo primo figlio , Noa Alexander - ha lanciato un messaggio diretto alle ' ...Stefano Corti elo scorso gennaio hanno aggiunto un membro in più alla loro famiglia. Nelle foto postate sui rispettivi social si vedono felici e pazzamente innamorati insieme alla new entry Noa ...e il compagno Stefano Corti hanno festeggiato quattro anni d'amore. La cantante per l'occasione ha postato una foto e una dolce dedica sul proprio profilo Instagram . I due, inoltre, sono ...

Bianca Atzei, il dolce gesto per le sue follower incinte: «Mettiamoci d'accordo». Ecco di cosa si tratta leggo.it

Bianca Atzei ha fatto un grande annuncio attraverso i suoi canali social. La cantante - che da poco è diventata mamma del suo primo figlio, Noa Alexander - ha lanciato un messaggio diretto alle ...Recentemente l’ex iena ha postato una foto insieme al dolce Noa, scrivendo nella didascalia: “Io la farei la sorellina... voi che cosa dite “ ...