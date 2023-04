Bertolaso | identificata la variante Covid “Arturo” | necessaria la corretta igiene delle mani

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 aprile 2023) «È statadall’equipe del professor Fausto Baldanti, direttore dell’Unità di Microbiologia e Virologia del IRCCS San Matteo di Pavia, laXBB.1.16 denominata “”». Lo comunica l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido. «Al momento non sono presenti notizie di altre identificazioni di “” a livello italiano», commenta. «Abbiamo prontamente avvisato il Ministero della Salute e i nostri laboratori sono in continuo contatto con l’Istituto Superiore di Sanità, con i quali collaborano alla sorveglianza nazionale. Mi complimento con il professor Baldanti e la sua equipe per l’importante attività di sorveglianza – aggiunge– complimenti da estendere a tutti i laboratoristi lombardi ...