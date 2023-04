Berlusconi ricoverato | nona notte “tranquilla” per il Cav

(Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) –di ricovero per Silvio, nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica dell’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. Una nottata trascorsa all’insegna della tranquillità, secondo quanto affermano fonti ospedaliere, per l’ex premier che, come riporta il bollettino medico diramato ieri, è in “ulteriore costante miglioramento”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - virgilio_it : Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì 5 aprile: come… - NotizieVirgilio : ?? Silvio Berlusconi ricoverato, la diretta: cosa filtra dall'ospedale -

Nona notte di ricovero per Silvio, nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica dell'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. Una nottata trascorsa all'...Notte tranquilla per Silvioda dieci giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Al momento, non è ...Le condizioni di Silvioda mercoledì 5 aprile nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele, strappano qualche sorriso anche ai medici. Il recupero del leader azzurro va avanti anche se molto ...

Silvio Berlusconi, nona notte di ricovero tranquilla. Oggi nessun bollettino. LIVE Sky Tg24

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì 5 aprile: come sta il Cavaliere ...Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, ricoverato da dieci giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare. Lo si apprende da fonti ospe ...