Berlusconi, i prossimi esami diranno se avrà fatto progressi verso la guarigione (Di venerdì 14 aprile 2023) - Una tac o una lastra dall'esito positivo sarebbero il primo passo per i professori Zangrillo e Ciceri che curano l'ex premier, per ipotizzare quanto meno una prognosi che al momento resta ancora ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 aprile 2023) - Una tac o una lastra dall'esito positivo sarebbero il primo passo per i professori Zangrillo e Ciceri che curano l'ex premier, per ipotizzare quanto meno una prognosi che al momento resta ancora ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BerluStragi_92 : IERI, CON IL @NAPOLI, NON VINSE IL BERLU$CORRUTTORE D'ARBITRI, NAZI?MAFIOSO @MILAN, MA LA BASTARDASSASSINA MASSO?MA… - BerluStragi_92 : IERI, CON IL NAPOLI, NON HA VINTO IL BERLU$CORRUTTORE DI ARBITRI, NAZI?MAFIOSO MILAN, MA LA BASTARDASSASSINA MASSO?… - BerlusKiller_ : IERI, CON IL @NAPOLI, NON VINSE IL BERLU$CORRUTTORE D'ARBITRI, NAZI?MAFIOSO @MILAN, MA LA BASTARDASSASSINA MASSO?MA… - BerlusKiller_ : IERI, CON IL NAPOLI, NON HA VINTO IL BERLU$CORRUTTORE DI ARBITRI, NAZI?MAFIOSO MILAN, MA LA BASTARDASSASSINA MASSO?… - BerlusPutin : IERI, CON IL @NAPOLI, NON VINSE IL BERLU$CORRUTTORE D'ARBITRI, NAZI?MAFIOSO @MILAN, MA LA BASTARDASSASSINA MASSO?MA… -