Berlusconi è malato | ma non condivido i discorsi mielati che preludono al ‘santo subito’

Sono anni che esprimo il mio giudizio negativo, ma solo in ordine a un preciso fatto di mafia, sull'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ho scritto più volte che Berlusconi, a differenza del siciliano Libero Grassi, si piegò ai voleri della mafia versando cospicue somme di denaro a Cosa nostra. In buona sostanza, Berlusconi "s'accattò" (si comprò) la protezione per lui e i suoi familiari. Egli poteva rifiutarsi alla richiesta di pizzo o del pericolo d'esser sequestrato dalla mafia: poteva rivolgersi allo Stato, come fece Libero Grassi. Ma quest'ultimo era un galantuomo siciliano. Come noto, nella sentenza di condanna – passata in giudicato – per concorso esterno alla associazione mafiosa, a carico dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, Berlusconi pagò regolarmente la mafia siciliana.

