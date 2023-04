“Berghem a manetta” | il motoraduno di tre giorni dalle valli al lago d’Iseo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il primodel motoclub orobico che, con il patrocinio della Provincia e dei Comuni di Almè, Sarnico e Sovere si svolgerà durante il ponte festivo da sabato 29 aprile a lunedì primo maggio. La kermesse abbraccerà l’intera provincia bergamasca e sarà caratterizzata sia da momenti statici e di convivio che da momenti dinamici con la visita, in due itinerari distinti, deldi Iseo, della Val Seriana e della Val Brembana con partenze rispettivamente da Sarnico il 30 aprile e da Bergamo il primo maggio. Come da tradizione del motoclub, che vede nei fini statutari non solo gli scopi benefici e ludici ma anche quelli legati alla valorizzazione del territorio e del paesaggio, non mancherà il momento culturale con visite guidate. Il 30 aprile, a cavallo tra aperitivo e pranzo a cura della locale Pro Loco, ...