(Di venerdì 14 aprile 2023) VIABILITÀ. Dopo l’incidente che nella mattinata ha paralizzato la zona dell’Isola e dell’hinterland occidentale, neldi venerdì 14 aprile si sono formate code anche in città tra lae la. In via Bonomelli un’auto è rimasta in panne in prossimità del punto in cui la carreggiata è ristretta per un cantiere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaBergamo : Code ad Albino a causa di un incidente tra le due gallerie sulla statale in direzione Bergamo: Il traffico si è blo… - amb_boschi : «Bergamo capitale italiana del traffico»: striscione alla Grumellina - Prima Bergamo - Sbadiglio2 : @vfeltri Traffico sospeso sulla A4! Un linguone di dimensioni colossali che parte da Bergamo diretto a Roma scatena il panico in autostrada - AmoBergamo : #Bergamo «Bergamo capitale italiana del traffico»: striscione alla Grumellina - VAIstradeanas : 01:44 #A4 Traffico da Seriate a Bergamo.Velocità:10Km/h -

... gli attraversamenti delle città die Brescia, Capitale italiana della cultura 2023, Milano,...dalla gara di regolarità storica a tappe che si svolge in modo promiscuo al normale......ha parlato della questione a L'Eco di, ha un'opinione diversa: "Sono eventi che portano solo visitatori e non clienti per noi commercianti, anzi possiamo dire che la confusione e il...... gli attraversamenti delle città die Brescia, Capitale italiana della cultura 2023, Milano,...dalla gara di regolarità storica a tappe che si svolge in modo promiscuo al normale...

Bergamo, traffico in tilt nel pomeriggio fra la stazione e la Malpensata L'Eco di Bergamo

I lecchesi si trovano nel traffico e la circolazione sulla Statale 36 è rallentata ... Problemi che rallentano la viabilità anche sulla Lecco-Bergamo e le sue strade secondarie. Problemi che ...P remessa: in questo articolo non mi soffermerò sui motivi per cui sarebbe bene che il signor Rossi o la signora Bianchi si spostassero in bicicletta invece di utilizzare l’automobile. Credo che sia p ...