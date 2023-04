Bergamo | bimba con due mamme | il tribunale dice no e annulla il riconoscimento

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 aprile 2023). Il sogno di due donne bergamasche di essere madri di unasi è infranto contro gli ostacoli di una legge ancora non ben definita. Nei giorni scorsi (giovedì 6 aprile) ildiha accolto il ricorso della procura e hato ildel doppio genitore femminile di una bambina. La vicenda ha inizio una decina di anni fa quando le allora ragazze, residenti in provincia ma delle quali per privacy non sveliamo ulteriori dettagli, iniziano a frequentarsi. Il sentimento cresce fino a quando le due, che ora hanno 39 e 35 anni, decidono di andare a convivere. Il tempo passa e dentro di loro matura la voglia di maternità. Un passo non semplice, vista la situazione. Siamo nel 2021. Si recano così insieme in Spagna, dove una di loro si sottopone alla ...