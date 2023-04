Benevento, come mettere in sicurezza le aree industriali: l’Asi presenta il progetto Paride (Di venerdì 14 aprile 2023) Lunedì 17 aprile, a Benevento, si terrà la presentazione del progetto Paride: Un sistema per la sicurezza delle aree industriali, ideato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento al fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle aree industriali. Al primo panel, dal titolo “Rendere sicuri gli agglomerati industriali è una necessità!”, che si terrà a Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi a Benevento, alle ore 10.30, prenderanno parte: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Luigi Abbate, Consigliere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) Lunedì 17 aprile, a, si terrà lazione del: Un sistema per ladelle, ideato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia dial fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle. Al primo panel, dal titolo “Rendere sicuri gli agglomeratiè una necessità!”, che si terrà a Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi a, alle ore 10.30, prenderanno parte: Clemente Mastella, Sindaco di; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di; Luigi Abbate, Consigliere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... citynowit : ' Sui giornali hanno un pò esagerato, passiamo alle cose più importanti come la prossima partita' - Perla19733917 : RT @dick_handley: @Perla19733917 Ah, terroncella ?? Comunque Benevento, Avellino e Salerno facevano parte del glorioso Ducato Longobardo che… - dick_handley : @Perla19733917 Ah, terroncella ?? Comunque Benevento, Avellino e Salerno facevano parte del glorioso Ducato Longobar… - ottopagine : Ecco come è andato quell'incidente. 'Hanno detto il falso': assolti #Benevento - cmdotcom : Manca solo la firma - Esoneri, licenze e contratti: tutto sugli allenatori. #Chelsea come #Benevento, perché? LIVE… -