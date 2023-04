Benessere a tavola: dagli USA arriva la Füde Dinner Experience (Di venerdì 14 aprile 2023) thefudeExperience.com Andare a cena nudi con un gruppo di sconosciuti. E provare a liberarsi di ogni imbarazzo davanti a una tavola ricca di piatti vegan, a lume di candela. Il nuovo trend arriva da New York, dove la modella e influencer Charlie Ann Max, paladina del corpo libero, ha dato vita alla Füde Dinner Experience. Le cene, rigorosamente su iscrizione e previa accettazione di un regolamento, si svolgono in appartamenti privati e costano circa 90 dollari. E anche se tra gli iscritti c’è chi dichiara apertamente di essere in cerca di nuove conoscenze, l’obiettivo principale è un altro. Cenare nudi con degli sconosciuti è un modo per mettersi alla prova, assicura l’ideatrice dell’esperienza, e per aumentare la propria sicurezza in se stessi e l’accettazione del proprio corpo. A ... Leggi su amica (Di venerdì 14 aprile 2023) thefude.com Andare a cena nudi con un gruppo di sconosciuti. E provare a liberarsi di ogni imbarazzo davanti a unaricca di piatti vegan, a lume di candela. Il nuovo trendda New York, dove la modella e influencer Charlie Ann Max, paladina del corpo libero, ha dato vita alla. Le cene, rigorosamente su iscrizione e previa accettazione di un regolamento, si svolgono in appartamenti privati e costano circa 90 dollari. E anche se tra gli iscritti c’è chi dichiara apertamente di essere in cerca di nuove conoscenze, l’obiettivo principale è un altro. Cenare nudi con degli sconosciuti è un modo per mettersi alla prova, assicura l’ideatrice dell’esperienza, e per aumentare la propria sicurezza in se stessi e l’accettazione del proprio corpo. A ...

