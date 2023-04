Benedetta Rossi, la famosa food star a Zoomarine il 16 aprile per inaugurare la nuova serie animata Super Benny (Di venerdì 14 aprile 2023) Il suo punto di forza in cucina? Tutto, ma proprio tutto, passando dai primi piatti ai dolci. Non è un caso, quindi, se Benedetta Rossi sia diventata la food star tra le più famose d’Italia e sarà proprio lei, il pRossimo 16 aprile al Parco Zoomarine, ad inaugurare ufficialmente le nuove attività targate Soluna Experience ispirate alla serie animata Super Benny, il cartoon che l’ha resa ancora più celebre e dedicato alla sua famiglia con le loro voci originali (in onda sul canale televisivo Frisbee). Per la gioia dei bambini , e anche delle mamme, Super Benny sarà protagonista: nell’area meet & greet dove incontrare per l’occasione le mascotte ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) Il suo punto di forza in cucina? Tutto, ma proprio tutto, passando dai primi piatti ai dolci. Non è un caso, quindi, sesia diventata latra le più famose d’Italia e sarà proprio lei, il pmo 16al Parco, adufficialmente le nuove attività targate Soluna Experience ispirate alla, il cartoon che l’ha resa ancora più celebre e dedicato alla sua famiglia con le loro voci originali (in onda sul canale televisivo Frisbee). Per la gioia dei bambini , e anche delle mamme,sarà protagonista: nell’area meet & greet dove incontrare per l’occasione le mascotte ...

