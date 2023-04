Belgio, bufera su ministro: “Italiane non lavorano? Mentalità mediterranea” (Di venerdì 14 aprile 2023) "Stesso discorso per marocchine e turche" bufera in Belgio su Bernard Clerfayt, ministro del Lavoro nella regione di Bruxelles, secondo il quale la disoccupazione femminile è dovuta al “modello mediterraneo” proprio a Italiane, turche e marocchine. “Molte donne sono ancora in un modello mediterraneo, che siano di origine italiana, marocchina o turca. E’ un modello familiare in cui l’uomo lavora e la donna rimane a casa per occuparsi dei bambini”, ha detto Clerfayt all’emittente televisiva Ln24. Le affermazioni del ministro regionale, esponente del partito centrista francofono Democratico federalista indipendente, hanno sollevato forti proteste a sinistra fra i socialisti e gli ecologisti. “E’ inaccettabile e infamante – ha detto la deputata socialista Fadila Laanan – penso a tutte queste donne che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) "Stesso discorso per marocchine e turche"insu Bernard Clerfayt,del Lavoro nella regione di Bruxelles, secondo il quale la disoccupazione femminile è dovuta al “modello mediterraneo” proprio a, turche e marocchine. “Molte donne sono ancora in un modello mediterraneo, che siano di origine italiana, marocchina o turca. E’ un modello familiare in cui l’uomo lavora e la donna rimane a casa per occuparsi dei bambini”, ha detto Clerfayt all’emittente televisiva Ln24. Le affermazioni delregionale, esponente del partito centrista francofono Democratico federalista indipendente, hanno sollevato forti proteste a sinistra fra i socialisti e gli ecologisti. “E’ inaccettabile e infamante – ha detto la deputata socialista Fadila Laanan – penso a tutte queste donne che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GeMa7799 : Bufera in Belgio su Bernard Clerfayt, ministro del Lavoro nella regione di Bruxelles, secondo il quale la disoccupa… - fisco24_info : Belgio, bufera su ministro: 'Italiane non lavorano? Mentalità mediterranea': (Adnkronos) - 'Stesso discorso per mar… - occhio_notizie : Bufera sulla frase pronunciata dal ministro del Lavoro della Regione di #Bruxelles secondo cui 'le donne in #Belgio… -