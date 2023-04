Behrami | «Ballardini ha sistemato la Cremonese So che ora…»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Valon, ex centrocampista, ha analizzato la vittoria delladicontro l’Empoli: le dichiarazioni Valon, negli studi Dazn, ha parlato così della vittoria dellasull’Empoli. LE PAROLE – «La reazione è arrivata tardi, mahale cose alla. Lui non fa proclami, lo ricordo a Genova e guardava solo gara dopo gara. Ora si godrà la vittoria, ma poi penserà solamente alla prossima partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

