Beatriz Flamini esce dalla grotta dopo 500 giorni | ' Non so cosa sia successo nel mondo'

Cinquecento giorni trascorsi da sola in una grotta a circa 70 metri sottoterra: è il record appena battuto da Beatriz Flamini, alpinista tornata a vedere la luce del sole stamattina a Motril, in provincia di Granada (Spagna), dopo aver superato la sfida. "È stata un'esperienza eccellente, insuperabile", ha detto l'alpinista tornata oggi alla luce del sole dopo aver trascorso circa 500 giorni in una grotta in Spagna, affermando poco dopo l'uscita di non essere al corrente dei fatti accaduti nel mondo dal novembre 2021.

Dopo 500 giorni da sola in una grotta Beatriz Flamini torna alla vita: non sa cosa sia accaduto dal novembre 2021 Agenzia Nova

(ANSA) - MADRID, 14 APR - Cinquecento giorni trascorsi da sola in una grotta a circa 70 metri sottoterra: è il record appena battuto da Beatriz Flamini, alpinista tornata a vedere la luce del sole ...A alpinista espanhola Beatriz Flamini passou 500 dias numa gruta a 70 metros de profundidade, sem luz natural, contacto com o exterior e referências da passagem do tempo, numa experiência inédita ...