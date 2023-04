Beatriz Flamini esce dalla grotta dopo 500 giorni: "Non so cosa sia successo nel mondo" (Di venerdì 14 aprile 2023) Beatriz Flamini, l’alpinista tornata oggi alla luce del sole dopo aver trascorso circa 500 giorni in una grotta in Spagna , ha affermato poco dopo l’uscita di non essere al corrente dei fatti accaduti... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 aprile 2023), l’alpinista tornata oggi alla luce del soleaver trascorso circa 500in unain Spagna , ha affermato pocol’uscita di non essere al corrente dei fatti accaduti...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaporino2011 : RT @Silvia00072: ???? La spagnola Beatriz Flamini ha aggiornato il 'record mondiale di solitudine' trascorrendo 500 giorni in una grotta a 70… - LucaMainoldi : RT @agenzia_nova: Dopo 500 giorni da sola in una grotta Beatriz Flamini torna alla vita: non sa cosa sia accaduto nel mondo dal novembre 20… - lana17500 : RT @Silvia00072: ???? La spagnola Beatriz Flamini ha aggiornato il 'record mondiale di solitudine' trascorrendo 500 giorni in una grotta a 70… - VictorBotta84 : RT @agenzia_nova: Dopo 500 giorni da sola in una grotta Beatriz Flamini torna alla vita: non sa cosa sia accaduto nel mondo dal novembre 20… - Silvia00072 : ???? La spagnola Beatriz Flamini ha aggiornato il 'record mondiale di solitudine' trascorrendo 500 giorni in una grot… -