Beatrice Venezi contestata in Francia asfalta gli antifà: la sinistra non ha il monopolio della cultura (Di venerdì 14 aprile 2023) Ci risiamo. Domenica di Pasqua un manipolo di odiatori, stavolta d'oltralpe, si è scagliato contro il direttore d'orchestra Beatrice Venezi alla guida dell'orchestra dell'opera di Limoges per rappresentare la Sonnambula di Bellini. Poco prima della seconda rappresentazione di domenica, dopo quella del 7 aprile, quando sono circa le tre del pomeriggio, un gruppetto di animosi estremisti di sinistra si è radunato davanti all'opera per segnalare "il pericolo" in arrivo: "Troppo vicina alla destra e a Giorgia Meloni". Così, con buona pace delle silenti femministe e di boldriniane e cirinniane furenti, uno dei pochi direttori d'orchestra donna a livello internazionale si è ritrovata nel centro del mirino degli immancabili antifà. Gente in servizio effettivo e permanente a tutte le ...

