Bce, inflazione e crescita: la parola chiave per Lagarde è incertezza (Di venerdì 14 aprile 2023) La presidente dell'Eurotower ribadisce tutti punti fermi della posizione di Francoforte La parola chiave resta 'incertezza'. Vale per l'inflazione, vale per la crescita, vale per il sistema bancario e aiuta a inquadrare anche le prossime mosse della Bce. La presidente Christine Lagarde, come tutti o quasi i suoi precedessori, si muove entro i margini stretti del linguaggio dei banchieri centrali. Più volte si è sottolineata, anche da questo punto di vista, la distanza con Mario Draghi. Ma è ingeneroso, e anche poco utile, continuare a evidenziarla. Perché Christine Lagarde non è Mario Draghi e questa Bce non è la stessa che è stata capace di salvare l'Euro durante la crisi del debito sovrano del 2010-2011. Quando parla di inflazione, il principale ...

