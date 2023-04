Bayern | Tuchel | “Osimhen? Non posso dire nulla Spalletti mi direbbe testuali parole”

(Di venerdì 14 aprile 2023)dichiara che sunon può, perchéglibbe dellette L’interesse delMonaco per Victorè palese. Secondo i beneinformati, il club tedesco è alla ricerca di un attaccante centrale e pare abbia messo nel mirino il centravanti nigeriano del Napoli. Dopo la partenza di Robert Lewandowski, i bavaresi non hanno acquistato nessun perno centrale, affidandosi a Eric Maxime Choupo Moting ed a Sadio Mané che però adesso è entrato in rotta di collisione con la società, dopo lo schiaffo rifilato a Leroy Sanè. Ragion per cui l’offerta è sempre più probabile ma De Laurentiis non si siede a parlare se non arrivano cifre esorbitanti.risponde ai ...

Thomasha commentato l'episodio che ha visto protagonista Sadio Mané dopo la sconfitta contro il Manchester City Thomasha parlato in stampa alla vigilia della sfidaMonaco e Hoffenheim . LE PAROLE - "Mané Sì, è risolto: una sospensione per una partita e una multa'. L'allenatore ha poi continuato: 'Non ...vuole Osimhen al" hanno scritto dalla Germania . Voci tedesche arrivate ovviamente anche allo stesso allenatore ex Chelsea. Quest'argomento è stato affrontato in conferenza stampa, ...Il tecnico delha risposto in conferenza ad una domanda sul possibile passaggio di Osimhen dal NapoliMunich's German head coach Thomaslooks on prior to the German first division Bundesliga football match between FCMunich and BVB Borussia Dortmund in Munich, southern Germany, on ...

Für Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat der «eklatante Vorfall» um Superstar Sadio Mané nach der vereinsinternen Sperre von einem Spiel und einer Geldstrafe keine weiteren Konsequenzen. «Wir ...Thomas Tuchel kann seinem Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (20 ... etwas auszuprobieren“, bemerkte der Trainer des FC Bayern auf der heutigen Pressekonferenz und schob lakonisch nach: „Das ist dann ...